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    Козак: «Словакия после группового этапа выжата»

    Главный тренер сборной Словакии Ян Козак рассказал о готовности к матчам плей-офф на Евро-2016 во Франции.

    «Перед началом турнира я думал, что наши шансы на выход из группы будут зависеть от того, победим ли мы Уэльс в первом матче. Тогда нам оставалось бы набрать еще одно очко. Этого не произошло. Но мы все равно взяли четыре очка.

    Игроки выложились по максимуму и после заключительного матча на групповом этапе были выжаты. Некоторым пришлось посетить врача на следующий день. Но мы получили, что хотели. Теперь мы готовы возобновить борьбу», – сказал Козак.

    Матч 1/8 финала Евро-2016 Словакия – Германия состоится 26 июня в 19:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    23.06.2016 09:17
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