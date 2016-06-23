Азар: «Ибрагимович останется великим чемпионом»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар дал оценку одному из самых ярких футболистов современности – нападающему сборной Швеции Златану Ибрагимовичу.

«Это большой игрок, он сделал много для нашего вида спорта. Знаю, что он очень хотел выйти в плей-офф, но не получилось. В любом случае он останется великим чемпионом.

Мы неплохо играли в первом тайме, создали несколько моментов. Самое сложное было забить, и хорошо, что нам удалось это в итоге сделать, затем нужно было только довести до победы. Это была сложная контактная игра, но мы много двигались, менялись позициями.

Мы посмотрели несколько последних минут игры с португальцами. Венгры всегда отдаются игре до конца, так что будет сложно. Но легких матчей на таком турнире не бывает, а дальше будет только сложнее. Если мы дойдем до финала, это будет неплохо», – сказал Азар.

Напомним, сборная Швеции уступила Бельгии в заключительном матче группового этапа Евро-2016 со счетом 0:1, потеряв шансы на выход в плей-офф. В 1/8 финала сборная Венгрии встретится с Бельгией. Матч состоится 26 июня в 22:00 по московскому времени.