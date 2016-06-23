Ибрагимович провел последний матч за сборную Швеции

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными Швеции и Бельгии (0:1) стал последним для шведского нападающего Златана Ибрагимовича в форме национальной команды.

Напомним, ранее форвард заявил, что уйдет из сборной по окончании чемпионата Европы во Франции. Шведы же не смогли преодолеть групповой этап, набрав в группе Е одно очко.

За сборную Швеции Ибрагимович выступал с 2001 года и за это время провел 116 матчей, в которых забил 62 гола.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов