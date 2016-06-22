Павлюченко договорился с клубом Премьер-лиги

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко может провести следующий сезон в составе клуба Премьер-лиги. Прошлый сезон Павлюченко провел в составе «Кубани», которая по итогам чемпионата вылетела в ФНЛ.

«Скоро узнаете по поводу моего будущего. Переговоры практически провел, но контракт еще не подписал. Я остаюсь в России. Это клуб РФПЛ», – сказал Павлюченко.

В прошедшем сезоне Павлюченко провел за «Кубань» десять матчей, в которых забил два гола.