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    Павлюченко договорился с клубом Премьер-лиги

    Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко может провести следующий сезон в составе клуба Премьер-лиги. Прошлый сезон Павлюченко провел в составе «Кубани», которая по итогам чемпионата вылетела в ФНЛ.

    «Скоро узнаете по поводу моего будущего. Переговоры практически провел, но контракт еще не подписал. Я остаюсь в России. Это клуб РФПЛ», – сказал Павлюченко.

    В прошедшем сезоне Павлюченко провел за «Кубань» десять матчей, в которых забил два гола.

    Источник: ТАСС

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    22.06.2016 18:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 15:42

      Под счастливой звездой Рома родился.Многие по-талантливее его ребята исчезли с поля зрения,кто-спились,кто работает кем-нибудь за копеечку,а он опять нашёл скамейку,где деньги платят.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 июня 2016, 13:06

      Точно-в "Спартак", чтобы и его, как "Кубань", в пердив сплавить!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 23 июня 2016, 11:04

      в фнл не хочет играть

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июня 2016, 03:17

      И каким-же? Ну не томи, скажи, если вопрос уже решен! Хотела сиронизировать по поводу его игры в "Кубани", но потом вспомнила, да, он-же проснулся к концу сезона и даже забил два мяча, так что может быть не всё ещё потеряно

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 22 июня 2016, 21:59

      Арсенал Тула!!

      0
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      Рейтинг: +34

      толллян 22 июня 2016, 21:58

      Зарплата соответсвует двум голам а?

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > толллян 22 июня 2016, 22:57

      Соответствует, 2мил. евро. за 2 гола.

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 22 июня 2016, 21:54

      скамейка у всех клубов есть,где можно провести сезон

      0
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      Рейтинг: +134

      Заря 22 июня 2016, 21:49

      Томь?

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 июня 2016, 21:40

      оренбург )))

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 22 июня 2016, 21:26

      Оренбург?

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