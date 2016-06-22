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    Фанат сборной России приговорен судом Тулузы к 15 суткам тюрьмы

    Болельщик сборной России приговорен судом Тулузы к 15 суткам тюрьмы условно за попытку пронести складной нож на стадион, сообщает La Depeche. Он хотел пронести оружие на матч третьего тура группового этапа Евро-2016 РоссияУэльс (0:3).

    Задержанным оказался 29-летний житель Москвы Александр. Он был арестован во время досмотра перед входом на стадион. Россиянин заявил, что не является хулиганом и приобрел нож в Барселоне для нарезки фруктов, а перед походом на арену забыл выложить его.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 16:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 22 июня 2016, 18:00

      Неплохо...Устриц пакушает,друзей из англичан заведет ,а потом и уезжать не захочет!

      0
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      Рейтинг: +33

      pandora777 22 июня 2016, 17:57

      держись братюня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 22 июня 2016, 17:24

      ну так заберите нож и отпустите! факта преступления как такого не было

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 22 июня 2016, 17:03

      Ну еще бы. Складной нож для нарезки фруктов..
      "Ну ты и фрукт! Иди сюда!"

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