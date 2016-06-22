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    В «Уфе» рассчитывают сохранить Зинченко

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, когда станет известно будущее 19-летнего полузащитника сборной Украины Александра Зинченко.

    «Через несколько дней Зинченко будет в Уфе – мы пообщаемся, посмотрим, какое у него будет настроение.

    Как и говорил ранее, мы хотим, чтобы он остался в команде, однако по нему есть очень хорошие предложения. Так что мы взвесим все за и против», – сказал Газизов.

    Напомним, что в услугах Зинченко заинтересованы дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити».

    Источник: ТАСС

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    22.06.2016 16:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 23 июня 2016, 22:40

      Он игрок,но играет команда, а без нас они никто. Это мы тут - это мы команда

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 22 июня 2016, 18:47

      Да куда им!Слухи его скоро уже в Барселону начнут отправлять)

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