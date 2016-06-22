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    «Арсенал» включается в борьбу за Гарая

    Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай недавно попросил руководство своего клуба расторгнуть контракт для перехода в «Интер». Известно, что кроме итальянского клуба в его услугах заинтересован и лондонский «Арсенал», сообщает Tuttosport. Ранее появилась информация о возможном обмене Гарая на защитника «Интера» Джейсона Мурильо с доплатой некоторой суммы.

    В прошедшем сезоне Гарай провел 20 матчей в составе «Зенита» в Премьер-лиге, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 12:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 июня 2016, 20:30

      Интер? он уже в Итальянский спартак превратился)

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 июня 2016, 19:17

      Да он просто, не хочет играть в Лиге Европе!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 22 июня 2016, 17:39

      Правильно. Вали с бомжатника.

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > diamondfan 22 июня 2016, 20:57

      Ты для начала грамматически правильно научись писать. 2 ошибки сделал.

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 22 июня 2016, 16:29

      Классный защитник, правда последнее время почему то много стал косячить.

      0
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 22 июня 2016, 14:09

      Из всех игроков которых купил Зенит, я могу выделить мало кого, большая часть потраченных денег была даром. За такие деньги, можно было вырастить своих игроков. Согласен,
      Гарай хороший игрок,в Зените проявил себя очень хорошо, жаль конечно будет если уйдет, но мое мнение, пора воспитывать своих игроков (не только Зениту, ну и другим клубам) может, это в будущем поможет нашей сборной по футболу(которой сейчас нет)

      0
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 22 июня 2016, 14:03

      И не стоит удивляться почему сборная играет так плохо... Виноваты в первую очередь не игроки а выше стоящие, пока вы не начнете наказывать за плохую игру футбол в России меняться не будет.

      0
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 22 июня 2016, 14:00

      Продавайте ВСЕХ... все игроки Зенита играют за бабло (как и игроки ЦСКА и др. клубов России) Продавайте всех нахер, и делайте достойных игроков. Вспомните когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, потом Зенит, тогда игроки играли за клуб, а не за контракт, сейчас я уверен, большая часть игроков не знает истории клуба за который они играют.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Днестряне > Klaido 22 июня 2016, 15:20

      Историю выучи, Днестр это Приднестровье, а Приднестровье это не молдова!!! Приднестровье Русская Земля
      https://www.youtube.com/
      watch?v=sqpv3ocrzIk

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 22 июня 2016, 12:57

      Гарая жалко отдавать, надеюсь просьба расторгнуть контракт всего лишь утка.

      3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 22 июня 2016, 12:53

      Но ведь Зенит пока не объявлял о выставлении Гарая на трансфер, не хотелось бы расставаться с таким мастером.

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 22 июня 2016, 12:37

      Гарай не прижился.

      -3
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