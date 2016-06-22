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    Левченко: «Такой сборной России даже мельдоний не поможет»

    Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об игре команды России на чемпионате Европы-2016. Напомним, что в трех матчах группового этапа подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко.

    «Думаю, Слуцкий допустил грубейшую ошибку в этом матче, выпустив Широкова, потому что он не мобильный игрок. С такими игроками Уэльса, которые рвали сборную России в центре поля по всем параметрам, Мамаев, Широков и Глушаков полностью выпали. Денисов и Дзагоев — это важные потери россиян, и то, что не вышел Головин — также ошибка. При всей своей неопытности он мог бы выйти и побороться. В этой игре была нужна именно борьба.

    Такой сборной России даже мельдоний не поможет, игра была провальной. Все сыграли отвратительно, и выделить можно разве что Акинфеева. 86% дуэлей в воздухе проиграли россияне, а кто выигрывает дуэли, тот выигрывает матчи, — сказал Левченко.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    22.06.2016 11:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 июня 2016, 17:00

      Уж чья бы корова мычала!

      2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 июня 2016, 13:04

      .......сейчас любой негатив, сказанный в адрес нашей звездной дружины (смешно, правда?), будет верным.....ибо не х...й!!!!!...а мельдоний им в отпуске сгодится, чтобы сердце выдержало, когда кокс с хеннеси жрать в майами будут!!!!

      1
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      Рейтинг: +15

      Барселона 10 22 июня 2016, 12:36

      надо было играть 4-5-1
      --------------------------------------Акинфеев---------------------------------
      Смольников --Нойштедтер-- Березуцкий-- Щенников
      ------------------------------------ Глушаков-----------------------------------
      Самедов----------Головин------------Мамаев----------------- Шатов
      --------------------------------------Смолов-----------------------------------------
      По моему это оптимальный состав из имеющихся игроков. Можно было бы дать шанс Иванову , не плохой игрок, а его даже не выпустили ни разу.

      4
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Барселона 10 22 июня 2016, 13:10

      ....шатов был не готов....по этому надо было смольникова вингером справа чистым, а вместо него назад шишкина, он быстр....получается смоля - мамаев - глушаков - иванов - головин......думаю, какой-никакой дали бы бой!!!

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vvv246 22 июня 2016, 21:37

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 22 июня 2016, 12:30

      Ты бы лучше дал оценку своей Украине. И не лез куда тебя не просят. Умник.

      6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2016, 12:01

      Мельдоний помог бы нашей сборной и сильно.Это не кальян.Что касается грубой ошибки Слуцкого со средней линией-не согласен ! Нормальные у нас там игроки были,не хуже Уэльса.Но,вот,трое нападающих с такой мёртвой защитой-издевательство! Тупейший ход-ставить троих вперёд,не умеющих обводить,дать и принять ловко мяч ! Вот и стояло бревно Дзюба спиной к воротам,ожидая паса от партнёров и ненормально бросающегося вперёд Смольникова,а валлийские защитники ему на ломанном русском говорили на ухо: Как это ты,дятел,умудрился забить столько мячей в своём чемпионате?; Что ты,осёл, стоишь на месте,бегай,уводи нас за собой,делай свободные зоны для своих недотёп,которые не знают,что с мячом делать!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > yorgenbarenz 22 июня 2016, 21:38

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