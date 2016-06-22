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  • Воронин: «Поломал бы руки Зинченко, если бы выступал в сборной Украины»

Воронин: «Поломал бы руки Зинченко, если бы выступал в сборной Украины»

22 июня 2016, 10:08
14

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин остался недоволен поведением полузащитника национальной команды Александра Зинченко на чемпионате Европы.

«Я обалдел. Сколько ему лет? 19? Ясно. Человек в первый раз приехал в сборную, играет впервые на таком турнире. И при этом разводит руками, когда отдает передачу не тому? Если сам был бы в сборной, лично ему руки поломал бы.

Да. В 19 лет, если он отдал передачу не тому, должен побежать и отобрать мяч. А не разводить руками. Это говорит об атмосфере в сборной. Если бы 10 лет назад такое изобразил на поле, мне бы Лужный голову проломил в раздевалке. И был бы прав. А сейчас он ходит, рассказывает, кому как играть? Ему надо рот закрыть и работать! Он первый раз приехал, ничего не добился, его никто не знает. Пусть докажет свою состоятельность вначале. Пока ничего сверхъестественного в его исполнении я что-то не увидел… Разве он забил?» – заявил Воронин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Украина Воронин Андрей Зинченко Александр
Комментарии (14)
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Mr Abdullaev
1466579450
Знает что говорить!
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vladik12
1466579845
У нас аналогичные проблемы. Более старшие партнеры (что в клубах, что в сборной) не держат молодежь в ежовых рукавицах, а она распускается, борзеет. Раньше на дедовщинке весь советский футбол держался и позора на крупных турнирах не было.
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adro
1466579894
Правильно он все давал, отыграл лучше всех, а если в сборной одни дубы то пусть учатся у молодого
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samara94
1466580661
бы всегда мешает
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andr2112
1466582248
Как правильно сказал!!!!!
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Alex3920486
1466582251
Полемика....
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BvB09|Heja Bvb
1466583080
Зинченко уже считает себя авторитетом в сборной, не думая сколько ему лет
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Саня БУБА
1466590619
....кстати, зина не плохо отыграл эти пару игр....ну были ошибки, да.....а у кого их не было?....там вся команда 10 раз в секунду ошибалась, давайте теперь за это зине все лапы переломаем!!!....а то, что руками разводил и не бежал мяч отбирать, так это потому, что он в российском клубе играет, а там не принято косяки свои исправлять...токма руками разводить (посмотрите встречу со словаками, там пол матча наши только руками и разводили....разводилы х....вы!!!)
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grand-igor
1466596811
что-то Ворона раскаркалась ! нашел крайнего
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андрей андреев
1466605481
" мне бы Лужный голову проломил в раздевалке. И был бы прав" -А если бы трахнуть тебя захотел? Прав бы был? Раб ты и останешься рабом,
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