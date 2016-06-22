Воронин: «Поломал бы руки Зинченко, если бы выступал в сборной Украины»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин остался недоволен поведением полузащитника национальной команды Александра Зинченко на чемпионате Европы.

«Я обалдел. Сколько ему лет? 19? Ясно. Человек в первый раз приехал в сборную, играет впервые на таком турнире. И при этом разводит руками, когда отдает передачу не тому? Если сам был бы в сборной, лично ему руки поломал бы.

Да. В 19 лет, если он отдал передачу не тому, должен побежать и отобрать мяч. А не разводить руками. Это говорит об атмосфере в сборной. Если бы 10 лет назад такое изобразил на поле, мне бы Лужный голову проломил в раздевалке. И был бы прав. А сейчас он ходит, рассказывает, кому как играть? Ему надо рот закрыть и работать! Он первый раз приехал, ничего не добился, его никто не знает. Пусть докажет свою состоятельность вначале. Пока ничего сверхъестественного в его исполнении я что-то не увидел… Разве он забил?» – заявил Воронин.

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