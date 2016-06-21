Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фоменко: «Желаю, чтобы не было работы на «фуфло»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал выступление команды на Евро-2016.

    – Опыт, который был приобретен на этом форуме, думаю, пригодится и ребятам, и тренерскому штабу. Как у нас говорят, «век живи, век учись». Нужно двигаться дальше: останавливать падение, это по украинскому чемпионату, и только через огромную работу, возможно, двигаться вперед.

    – Если абстрагироваться от плохого, были ли положительные моменты. И спасибо за Зинченко
    – Это не мне спасибо, это спасибо тем тренерам, которые его воспитали. Мы его просто взяли, за ним наблюдали. Особых претензий сегодня к ребятам нет. Единственное пожелание – чтобы этот опыт им помогал. Если они трудятся на поле как положено, если создают опасные и голевые моменты – то нужно их реализовывать. Чтобы не было работы на «фуфло».

    – Вы уже приняли решение о своем будущем в команде?
    – Как обычно, когда проделывается работа, и она не принесла положительного результата, а негатив, то нужно вначале отойти от этого, а потом уже можно будет ответить на ваш вопрос.

    Источник: Сегодня.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11