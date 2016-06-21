Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зинченко: «Не только Россия и Украина провалили Евро-2016»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвел итог выступления команды на Евро-2016.

    «Ощущения от первого турнира в составе сборной, безусловно, самые приятные, какие только могут быть. Каждый игрок должен приносить пользу команде, независимо, играет он в стартовом составе или сидит на скамейке запасных.

    Мы проиграли Польше, но у нас было много моментов. Хромает реализация. Надеюсь, что этот Евро будет хорошим уроком, ведь любое поражение – это пища для размышлений.

    На самом деле, есть много причин неудачного выступления нашей сборной. Не хотелось бы их сейчас озвучивать, скажу только, что в эпизодах с пропущенными мячами нам не хватило где-то концентрации, где-то – везения.

    Не знаю, в чем причина неудачи России и Украины. Ведь не только Россия и Украина провалили турнир, любая команда может оказаться на этом месте. В будущем надо больше работать», – заявил Зинченко.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 22:05
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 22 июня 2016, 00:24

      ....ну на счет украинцев, считаю, что их сборная смотрелась по интересней....лидеры команды (ярмоленко, коноплянка, селезнев) сыграли явно ниже своих возможностей...не везло с реализацией....но то, что это две самые слабые сборные на евро - факт!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      geragera 22 июня 2016, 00:12

      я в шоке этот недомерок еще и тявкает игруля хренов

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 21 июня 2016, 23:47

      Футбол России ничем не отличается от футбола Украины, Или, если вам угодно, наоборот. Стиль игры киевского Динамо, московского Спартака, ЦСКА, Динамо Тб., - всё растворилось в обосранные 90-е... Появилось нечто новое, молодое и корявое, которое теперь состарилось, но корявым и никчёмным осталось. Подражание стилю игры испанцев или англичан -хорошо. Только если взялся за гуж... Да вот тут и вылезло - надо бы не в ночной клуб или за тачкой, а на тренировочный майдан! Менталитет, однако. Без флага, без Родины. Бабло. Удачи всем! С ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2016, 23:05

      РФПЛ и УПЛ самые низкопробные лиги в Европе вот и сборные такие же

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11