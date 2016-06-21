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    Гордеев: «Смолову, Дзюбе и Кокорину надо серьезно работать над собой»

    Бывший главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев оценил выступление сборной России на Евро-2016. Напомним, в группе В российская команда набрала одно очко и заняла последнее место.

    – Мы показали на Евро свой реальный уровень и лучше выступить не могли?

    – Трудно сказать. Это уже сослагательные наклонения. Мы вылетели – и это факт. Однако у нашей команды потенциал есть. Но некоторые ребята – еще не до конца сформировавшиеся футболисты. На уровне сборных это очень серьезный аргумент. В нашем чемпионате они заявляют о себе, хорошо себя проявляют, но в серьезных матчах мы видим, что некоторым футболистам надо серьезно работать над собой. Я сейчас говорю о Смолове, Дзюбе, Кокорине, Смольникове, Головине. Понятно, что хотелось дать шанс тем игрокам, которые проявили себя в чемпионате России, но на деле оказалось, что пока они не способны конкурировать на высоком уровне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2016 13:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 21 июня 2016, 16:23

      Кркорин это будущий СЫчев

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный > никита голоян 21 июня 2016, 17:48

      это нынешний сычев

      -1
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      Рейтинг: +44

      Kareon 21 июня 2016, 15:43

      Нужен боаш

      0
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      Рейтинг: +9

      valuevde 21 июня 2016, 13:53

      Нам надо найти тренера для начала, который не будет сидеть весь матч на своей жопе. На уродов надо кричать и подсказывать им стоя у бровки.. Быть может и результат появится.

      -1
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