Малафеев: «В подготовке к Евро, в тактике и по ходу матчей сборная России допустила очень много ошибок»

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнение о причинах неудачного выступления национальной команды на Евро-2016. Напомним, российская сборная не сумела преодолеть групповой этап.

«Ошибок было допущено очень много: в подготовке к Евро, в тактике и по ходу матчей. Сейчас очень сложно о чем-то говорить, оправдывать тем более. Проблемы отчасти системные, связанные с подготовкой, мотивацией. Возможно, не хватило опыта игры на высоком уровне, участия футболистов в Лиге чемпионов, очень много нюансов, которые теперь дают о себе знать. Нужно очень скрупулезно подходить к этим моментам», – сказал Малафеев.