Верхейен: «Российские тренеры провалили подготовку нового поколения»

Известный специалист Раймонд Верхейен, который входил в тренерский штаб сборной России на Евро-2008, остался разочарован выступлением национальной команды на чемпионате во Франции.
«Жаль видеть возрастную сборную России всего за два года до проведения чемпионата мира. Российские тренеры провалили подготовку нового поколения», – написал Верхейен в своем твиттере.
Напомним, что команда Леонида Слуцкого выбыла из розыгрыша турнира, взяв лишь одно очко в трех матчах.
twit text
— Raymond Verheijen (@raymondverheije) 20 июня 2016 г.