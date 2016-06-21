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    Верхейен: «Российские тренеры провалили подготовку нового поколения»

    Известный специалист Раймонд Верхейен, который входил в тренерский штаб сборной России на Евро-2008, остался разочарован выступлением национальной команды на чемпионате во Франции.

    «Жаль видеть возрастную сборную России всего за два года до проведения чемпионата мира. Российские тренеры провалили подготовку нового поколения», – написал Верхейен в своем твиттере.

    Напомним, что команда Леонида Слуцкого выбыла из розыгрыша турнира, взяв лишь одно очко в трех матчах.

    Источник: Twitter

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    21.06.2016 09:16
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