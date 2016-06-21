Дель Боске: «Педро всегда вел себя корректно»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске дал оценку словам нападающего «Челси» Педро Родригеса, который высказал недовольство своей ролью в национальной команде.

«Я придерживаюсь политики хороших отношений со всеми игроками, но иногда недопонимания неизбежны. Не думаю, что это станет большой проблемой. Я видел озабоченность Педро.

Из сборной Испании все новости положительные, и когда появляется нечто негативное, то происходит большой резонанс. Уверен, что Педро подвел внутренний голос. Он всегда вел себя корректно», – заявил Дель Боске.

Напомним, Педро заявил, что ему нелегко приезжать в сборную Испании лишь для того, чтобы быть одним из приглашенных и не выходить на поле. Позже футболист принес свои извинения за данное высказывание.