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    Харт: «Уверен, мало кому захочется попасть на нас в плей-офф»

    Вратарь сборной Англии Джо Харт прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (0:0).

    «Я в футболе уже давно. За эти годы я немало поиграл за команды, которые в своих матчах полностью превосходили соперника и при этом не побеждали. Такое случается. Мы по-прежнему собраны, вышли в следующий раунд и намерены проделать долгий путь на турнире.

    Обязательно будем смотреть следующие матчи, чтобы увидеть своего будущего соперника. Уверен, мало кому захочется попасть на нас», – сказал Харт.

    Источник: УЕФА

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    21.06.2016 06:20
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