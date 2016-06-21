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    Шпрыгин снова будет выслан из Франции

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин вновь будет выдворен из Франции. Об этом рассказал консул РФ Марселе Сергей Молчанов.

    «Как мне сообщили сейчас, Шпрыгин действительно задержан и доставлен в отделение полиции в аэропорту.

    В ближайшее время по нему будет принято решение, и он будет выслан из страны. Вчера он прилетел, спокойно приехал. Сегодня запрет вступил в силу. Не думаю, что он знал о таком запрете», – сказал Молчанов.

    Напомним, Шпрыгин был депортирован из Франции, но вернулся, чтобы посетить матч сборных России и Уэльса (0:3), после чего снова был задержан.

    Источник: РИА «Новости»

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    21.06.2016 02:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 21 июня 2016, 11:05

      ну еклмн

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