Смолов: «Мне еще не приходилось играть в матчах такого уровня»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего матча с Уэльсом, в котором решится судьба выхода национальной команды в плей-офф чемпионата Европы.

«Все британские команды – крепкие и атлетичные, исповедуют силовой футбол. Плюс у них есть суперзвезды, такие как Гарет Бэйл, которому надо уделить пристальное внимание. Учитывая, как он бьет со «стандартов» на этом Евро, будет важно не фолить в непосредственной близости перед своей штрафной.

Мой прорыв в основу сборной? На данный момент мои успехи незначительны. Мне важна командная игра и командный результат. К сожалению, пока нам не удалось добыть победу, но, надеюсь, все получится в ближайшей игре. Это, определенно, пока самый статусный турнир в моей карьере. В матчах такого уровня мне прежде не доводилось принимать участие», – сказал Смолов.