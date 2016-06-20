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    «Боруссия» Д может подписать Шюррле для замены Мхитаряна

    Дортмундская «Боруссия» начала поиски для замены в составе Генриха Мхитаряна. Армянский полузащитник немецкого клуба в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». В случае данного трансфера, оцениваемого руководством «Боруссии» в 40 миллионов евро, рурский коллектив может попытаться приобрести у «Вольфсбурга» Андре Шюррле, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    В прошедшем сезоне Шюррле в чемпионате Германии сыграл 29 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 15:39
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