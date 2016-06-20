Паредес отказался переходить в «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес не намерен переезжать в Россию. Футболист отказался от варианта подписания контракта с «Зенитом». Хавбек намерен остаться в Италии и хочет перейти в «Милан». К 21-летнему игроку проявляют интерес «Болонья» и «Сампдория». «Рома» в свою очередь не намерена удерживать вингера, который большую часть прошедшего сезона провел в аренде в «Эмполи».

В сезоне-2015/16 аргентинский полузащитник провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.