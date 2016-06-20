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    Паредес отказался переходить в «Зенит»

    Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес не намерен переезжать в Россию. Футболист отказался от варианта подписания контракта с «Зенитом». Хавбек намерен остаться в Италии и хочет перейти в «Милан». К 21-летнему игроку проявляют интерес «Болонья» и «Сампдория». «Рома» в свою очередь не намерена удерживать вингера, который большую часть прошедшего сезона провел в аренде в «Эмполи».

    В сезоне-2015/16 аргентинский полузащитник провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Tuttosport

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    20.06.2016 14:59
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 20 июня 2016, 18:34

      В спартак наверное метит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 июня 2016, 17:50

      Даже бабло не помогает... Вот что значит денежный вояж Андрюхи... оставил без ЛЧ и со своими проблемами...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 20 июня 2016, 16:53

      Дык ему в Зенит -2 предлагали. Для основы у него паредиска еще не выросла.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 20 июня 2016, 16:25

      Кержакакова тоже надо опустить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 20 июня 2016, 15:33

      Жаль, что Падерес отказался.....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 20 июня 2016, 15:04

      Да как посмел, пес смердящий?! Пади ниц перед величием Газпрома!

      0
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      ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > GM 20 июня 2016, 15:18

      в натуре ПЁС)))

      0
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      Рейтинг: +1893

      lek! 20 июня 2016, 15:03

      Результативностью и передачами не похвастаешься .

      0
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      Рейтинг: +64

      LaMagica > lek! 20 июня 2016, 15:36

      глупо реджисту судить по такой стате

      0
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