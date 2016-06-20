Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов: «Не думаю, что у нас должны возникнуть проблемы из-за Бэйла»

Титов: «Не думаю, что у нас должны возникнуть проблемы из-за Бэйла»

20 июня 2016, 11:46
4

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от встречи со сборной Уэльса в третьем туре группового этапа Евро-2016. Напомним, что россиян устроит только победа, ведь при другом раскладе они останутся на последней строчки турнирной таблицы.

«Правильнее всех про предстоящий матч сказал Денис Глушаков: нам нужно выйти и умереть! Этого я и хочу пожелать сборной — сыграть в этот раз так, будто этот матч последний. Помните, что за вами сейчас стоят миллионы людей, которые искренне переживают, и ждут только победы. Учитывая политическую ситуацию вокруг России, когда добрались уже, к сожалению, до спорта и хотят отстранить от Олимпийских игр всю сборную, надо дать достойный ответ и победить! Не важно, выйдем мы из группы с третьего места или со второго. Главное – выиграть и пройти дальше. Надеюсь, у ребят все получится.

А что касается команды соперника, то соглашусь с Владиславом Радимовым: у Уэльса самая слабая сборная, и с ней можно играть и обыгрывать ее. Не думаю, что у нас должны возникнуть проблемы из-за Гарета Бэйла, защитники сборной России имеют богатый опыт игры в Лиге чемпионов, мировых и европейских первенствах. А Леонид Слуцкий разберется и расскажет команде, как нужно действовать против Бэйла», — сказал Титов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Уэльс Титов Егор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1466413459
Естественно, мы ждем, надеемся, верим... Но по большому счету эта игра всего лишь во избежание позора. Дальше-то что? Евро, так или иначе, провален и провален, в первую очередь, тренером.
Ответить
famylka1
1466415530
перед каждым матчем сборной одно и то же - нас хвалят, мы про. а соперник ниочем СЛАВА РУСИ
Ответить
Андрей Ермошин
1466417240
Самая слабая команда группы (Уэльс, по словам автора), на равных играла с англичанами, обыграла Словакию, после этого наши горе-специалисты твердят, что шансы у России замечательные. Как можно позитивно оценивать игру сборной, если даже Албания играет с большей мотивацией и самоотдачей. Если же чудо все-таки произойдет, в плей-офф, с такой игрой делать нечего, лучше сразу слить Уэльсу и ехать в отпуск.
Ответить
serhz
1466424606
Завтра Акинфеев расскажет дома Титову , как возникают проблемы из за Гарета Бэйла да и остальной -слабой ! - сборной Уэльса.
Ответить
Главные новости
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
1
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
5
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
4
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+