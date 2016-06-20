Титов: «Не думаю, что у нас должны возникнуть проблемы из-за Бэйла»

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от встречи со сборной Уэльса в третьем туре группового этапа Евро-2016. Напомним, что россиян устроит только победа, ведь при другом раскладе они останутся на последней строчки турнирной таблицы.

«Правильнее всех про предстоящий матч сказал Денис Глушаков: нам нужно выйти и умереть! Этого я и хочу пожелать сборной — сыграть в этот раз так, будто этот матч последний. Помните, что за вами сейчас стоят миллионы людей, которые искренне переживают, и ждут только победы. Учитывая политическую ситуацию вокруг России, когда добрались уже, к сожалению, до спорта и хотят отстранить от Олимпийских игр всю сборную, надо дать достойный ответ и победить! Не важно, выйдем мы из группы с третьего места или со второго. Главное – выиграть и пройти дальше. Надеюсь, у ребят все получится.

А что касается команды соперника, то соглашусь с Владиславом Радимовым: у Уэльса самая слабая сборная, и с ней можно играть и обыгрывать ее. Не думаю, что у нас должны возникнуть проблемы из-за Гарета Бэйла, защитники сборной России имеют богатый опыт игры в Лиге чемпионов, мировых и европейских первенствах. А Леонид Слуцкий разберется и расскажет команде, как нужно действовать против Бэйла», — сказал Титов.