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    Зобнин: «Денисов просто орал на нас матом»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как в «Динамо» футболистам доставалось от хавбека Игоря Денисова. Как отметил новичок московского клуба, Денисов считает подобное «нормальной практикой в футболе».

    – Денисов просто орет на тебя. Как лидер для всех ребят он имеет на это право. «Давай, соберись» – смысл такой, но, само собой, с матом. В футболе это нормально.

    Помните, Жирков в интервью сказал, что в «Зените» на тренировке всегда идет война, а в «Динамо» такого нет? Когда на тренировке нет Денисова, Габулова, да и Жиркова, тихо. Приходит Денисов – все начинают носиться, отбирать, все с желанием. Если у тебя за спиной стоит Игорь, будь уверен, что получишь.

    – Вне поля с ним не общались?

    – У меня даже номера телефона его нет, я ни с кем особо не общался из старших. Но пошутить Денисов любит. По любому вопросу к нему можно подойти, все объяснит, в этом плане он абсолютно открыт.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.06.2016 11:15
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 01:10

      ЗАЛЕТ НАКАЗУЕМ!!!!

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 01:09

      ДЕДОВЩИНА РУЛИТ!!! БИТЬ НАДО СРАЗУ И НА ПОЛЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 21 июня 2016, 01:08

      вас убить надо было шланги тупые ! ты и у нас еще накосячишь((( тока зп не хуевая будет

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 20 июня 2016, 20:26

      потом счет через агента выставляет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 июня 2016, 18:31

      и правильно делает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 20 июня 2016, 14:27

      Когда главный тренер и его помощники не могут довести до ума игроков поставленные задачи,то тогда их функции переходят к опытным футболистам,которые "доходчиво" на поле начинают объяснять! В результате команда развалилась и попала в пердив!

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 20 июня 2016, 14:02

      Ну если другого языка не понимают, приходится матом....

      1
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 20 июня 2016, 13:38

      мало орал

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 20 июня 2016, 13:35

      Зобнин не этого начинает-интервью каждый день. Похоже скоро догонит самых говорливых.

      3
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 20 июня 2016, 13:17

      с вами так и надо

      3
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