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    Словакия и Англия поспорят за первую строчку в группе B

    20 июня пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором сыграют сборные Словакии и Англии. Англичане лидируют в группе, имея в своем активе четыре очка. У словаков на один балл меньше. Дабы остаться на первой строчке англичанам нужно как минимум не проиграть. К слову, при определенном раскладе Словакия может опуститься на последнее место.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 21:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 июня 2016, 00:03

      Вот так поспорили)

      0
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      Рейтинг: +73

      D_Fedor 20 июня 2016, 22:52

      Уэльс будет первым,не ожидали такой расклад ? никто не ожидал:)

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 20 июня 2016, 21:42

      обе команды устраивает ничья. она и случится. скорее безголевая...

      0
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      Рейтинг: +443

      EVM 20 июня 2016, 21:41

      Желаю словакам победы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 20 июня 2016, 14:48

      Словакия не может опуститься на последнее место -не такие у нас ребята , чтобы просто взять и отдать своё -законное !!!

      0
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      Рейтинг: +16

      Avet91 20 июня 2016, 14:35

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc 20 июня 2016, 11:10

      икс игрек и краткая вам!

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 июня 2016, 09:48

      Пока Словакия с Англией будет спорить, Уэльс может сотворить чудо.

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > ДСА 20 июня 2016, 11:58

      Не чудо, а просто переиграют на классе пешеходов наших сегодня

      -2
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      ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 > ДСА 20 июня 2016, 22:56

      Уже

      0
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