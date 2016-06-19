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    Гитарист Rammstein: «Не думаю, что Германия выиграет Евро-2016»

    Гитарист Rammstein Пауль Ландерс, который в эти дни с группой выступает в Москве, рассказал об отношении к футболу и поделился мнением о шансах сборной Германии на Евро-2016.

    – У вас довольно длинный бытовой райдер — двести страниц! Можно поинтересоваться, зачем вам белая комната, настоящий газон и огромный плазменный телевизор?

    – Белая комната и газон? Не знаю, может, кто-то из нас стал садовником. С телевизором всe проще — идeт чемпионат Европы по футболу. В группе есть несколько болельщиков. Они совершенно точно будут смотреть футбол. Когда мы планировали этот тур, мы думали, что чемпионат только в следующем году. Так что болельщикам в нашей группе придeтся это как-то пережить.

    – Выиграет Германия Евро-2016 или нет? Что думаете?

    – Думаю, что нет. Сейчас много об этом говорят. А надо не говорить, а действовать. Вот мы, например, просто занимаемся музыкой, а не целенаправленным производством мировых хитов. При таком подходе просто ничего не получится, даю руку на отсечение. Футболистам нужна не победа, им нужна хорошая игра, хорошая тактика, и вот, когда всe это будет, тогда всe возможно. А под давлением чемпионами мира или Европы стать очень трудно.

    Источник: Life

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    19.06.2016 23:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +988

      опус 2 20 июня 2016, 06:48

      С таким авторитетным в футболе человеком ,не поспоришь !

      0
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      Рейтинг: -44

      GR3S 20 июня 2016, 01:24

      https://vk.com/video22131977_169960939

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -44

      GR3S > GR3S 20 июня 2016, 01:26

      http://vk.com/video164669251_165585772 я ))

      -1
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      Рейтинг: -44

      GR3S 20 июня 2016, 01:21

      Металлика это хорошо. Но что скажет Мик Томсон?

      -1
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      Рейтинг: +18

      zafarvc 20 июня 2016, 00:30

      а причём тут гитарист))) надо было спросить у барабанщика

      2
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