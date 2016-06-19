Сантуш: «Если Португалия заработает еще один пенальти, Роналду его реализует»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своими мыслями о незабитом нападающим команды Криштиану Роналду пенальти в матче со сборной Австрии (0:0) во втором туре группового этапа Евро-2016.

«Нам нужно улучшить качество исполнения стандартных положений, в первую очередь штрафных ударов и аутов. Незабитый пенальти Роналду? Он останется штатным пенальтистом. Если мы заработаем еще один пенальти по ходу турнира, он его реализует», – заявил Сантуш.