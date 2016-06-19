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    Сантуш: «Если Португалия заработает еще один пенальти, Роналду его реализует»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своими мыслями о незабитом нападающим команды Криштиану Роналду пенальти в матче со сборной Австрии (0:0) во втором туре группового этапа Евро-2016.

    «Нам нужно улучшить качество исполнения стандартных положений, в первую очередь штрафных ударов и аутов. Незабитый пенальти Роналду? Он останется штатным пенальтистом. Если мы заработаем еще один пенальти по ходу турнира, он его реализует», – заявил Сантуш.

    Источник: O Jogo

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    19.06.2016 17:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 20 июня 2016, 16:06

      Зарабатывать и бить пенальти - это, прямо, его..

      -1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 19 июня 2016, 17:38

      пока у роналду нет такого взрывной характер игры как играл с волками

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 19 июня 2016, 17:06

      1) Это, мягко говоря, не первый большой турнир, где и Португалия и Роналду никакие. 2) Игра Португалии сводится к надеждам на штрафные и пенальти. Это не серьезно.

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