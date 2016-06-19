УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении Бельгии, Португалии и Венгрии

По итогам вчерашних матчей группового этапа Евро-2016 УЕФА было открыто три дисциплинарных дела в отношении федераций футбола Бельгии, Португалии и Венгрии. Все дела связаны с неправомерным поведением болельщиков.

Венграм вменяется использование пиротехники, бросание предметов с трибун и устроенные беспорядки в матче с Исландией (1:1). Это дело будет рассмотрено 21 июня.

В отношении бельгийцев дело открыто из-за использования болельщиками пиротехники и бросания предметров с трибун. Этот эпизод будет рассмотрен после Евро.

Португальцы могут пострадать из-за выбежавшего после матча с Австрией (0:0) на поле болельщика, который сфотографировался с Криштиану Роналду. Этот момент также будет рассмотрен после турнира.