Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шкртел: «Словакия хочет сыграть с Англией, как с Россией»

    Защитник сборной Словакии Мартин Шкртел поделился своими ожиданиями от матча против Англии в третьем туре группового этапа Евро-2016.

    «Сборная Англии является одной из сильнейших команд в мире. Нас ждет тяжелый матч, но я верю, что он закончится для нас с положительным исходом. Мы уже добились потрясающего результата. Хотим сыграть с Англией, как с Россией. В том матче мы смогли показать свою силу воли и желание победить», – отметил Шкртел.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2016 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 июня 2016, 19:32

      Только с одной поправкой: Англия не Россия! Таких ляпов она не допустит!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11