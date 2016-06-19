Шкртел: «Словакия хочет сыграть с Англией, как с Россией»

Защитник сборной Словакии Мартин Шкртел поделился своими ожиданиями от матча против Англии в третьем туре группового этапа Евро-2016.

«Сборная Англии является одной из сильнейших команд в мире. Нас ждет тяжелый матч, но я верю, что он закончится для нас с положительным исходом. Мы уже добились потрясающего результата. Хотим сыграть с Англией, как с Россией. В том матче мы смогли показать свою силу воли и желание победить», – отметил Шкртел.