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Луческу: «Уверен, Кержаков еще принесет пользу «Зениту»

19 июня 2016, 10:19
24

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что рассчитывает в новом сезоне на нападающего петербуржцев Александра Кержакова.

«Я знаю Александра достаточно давно. Мы познакомились еще когда играли против «Севильи» в 2007-м году. Наверное, все помнят эти игры, когда нам нам 94-й минуте Палоп, вратарь соперника, забил гол и мы вылетели. Кержаков тогда провел обе игры и потом я за ним долго следил. В последнее время, возможно, чуть меньше, не знаю, как он выглядел в «Цюрихе» и «Зените». Но разговор действительно состоялся.

В первую очередь меня интересовало его состояние функциональное, сможет ли он отвечать нашим требованиям, интенсивной работе. И хотелось бы, чтобы он помог нам как личность. Я знаю, что он — очень уважаемый человек здесь, в Петербурге, знаю, что он очень любит эту команду, город. Уверен, что он принесет нам пользу и попытается быть лидером в раздевалке и на поле. У него очень большой опыт, и моя просьба к нему, помимо всего, была в том, чтобы он помогал молодым ребятам вклиниться в состав и помочь им адаптироваться. Это даже его обязанность — чтобы молодые ребята играли здесь, в команде. Ну и, конечно, есть требования, о которых я уже сказал. Есть конкуренция, и кто из нападающих будет лучше, тот и будет играть. Я уважаю всех футболистов, за свою длинную карьеру я никого не наказал, и все игроки беспрекословно выполняют те вещи, которые я их прошу. Надеюсь, и здесь будет так», – сказал Луческу.

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Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Луческу Мирча
Комментарии (24)
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Пчела 672
1466321076
Опять деревянного протежировал кто-то. Чувак ты играл с технарями бразильцами, ЗАЧЕМ тебе бьющая по воробьям деревяшка? Когда то Керж чего то стоил, сейчас баста, поря менять профессию.
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nemolod
1466324716
По крайне мере,главный тренер в отличие от потомка колонизаторов, не стал отказываться от опытного,а главное,желающего играть на уровне, футболиста и это вселяет уверенность,что Зенит в новом сезоне будет гораздо приличнее выглядеть,особенно в ЛЕ!
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mig28
1466326165
Хорошая новость!
Ответить
mdu86
1466327751
Его надо было в сборную брать вместо Кокоши
Ответить
Измайловский Кочегар
1466330767
Напомните, пожалуйста, когда Кержаков стабильно много забивал последний раз?
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Den Bull
1466331532
Давно понятно, Боаш просто глуп.
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nim-
1466333207
Луческу можно любить уже только за это.
Ответить
Garrincha58
1466334350
только вот это уже доказывает то что румын пришел заработать на старость и хорошо провести время
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Serjik78
1466337983
Не болею за Зенит, но чисто по-человечески Керж отношением к делу и старанием заслужил как минимум второй шанс.
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geragera
1466338481
зачем брать чтоб на лавке мариновать
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