Луческу: «Уверен, Кержаков еще принесет пользу «Зениту»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что рассчитывает в новом сезоне на нападающего петербуржцев Александра Кержакова.

«Я знаю Александра достаточно давно. Мы познакомились еще когда играли против «Севильи» в 2007-м году. Наверное, все помнят эти игры, когда нам нам 94-й минуте Палоп, вратарь соперника, забил гол и мы вылетели. Кержаков тогда провел обе игры и потом я за ним долго следил. В последнее время, возможно, чуть меньше, не знаю, как он выглядел в «Цюрихе» и «Зените». Но разговор действительно состоялся.

В первую очередь меня интересовало его состояние функциональное, сможет ли он отвечать нашим требованиям, интенсивной работе. И хотелось бы, чтобы он помог нам как личность. Я знаю, что он — очень уважаемый человек здесь, в Петербурге, знаю, что он очень любит эту команду, город. Уверен, что он принесет нам пользу и попытается быть лидером в раздевалке и на поле. У него очень большой опыт, и моя просьба к нему, помимо всего, была в том, чтобы он помогал молодым ребятам вклиниться в состав и помочь им адаптироваться. Это даже его обязанность — чтобы молодые ребята играли здесь, в команде. Ну и, конечно, есть требования, о которых я уже сказал. Есть конкуренция, и кто из нападающих будет лучше, тот и будет играть. Я уважаю всех футболистов, за свою длинную карьеру я никого не наказал, и все игроки беспрекословно выполняют те вещи, которые я их прошу. Надеюсь, и здесь будет так», – сказал Луческу.

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