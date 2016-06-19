Лукаку: «Сборная Бельгии показала, как умеет играть»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, оформивший дубль в ворота Ирландии (3:0), поделился своими впечатлениями от матча.

«Думаю, мы хорошо сыграли в атаке, да и в обороне тоже. Сделали то что требовалось – не только заработали три очка, но и показали, как умеем играть. Результат убедительный, так что после сегодняшнего матча – сплошной позитив.

Итальянцы – очень сильная команда с фантастическим тренером. С ними не сложилось, но это пробудило нас и настроило на сегодняшнюю игру. Сегодня получалось хорошо работать с мячом, защищаться, а нападающие использовали шансы. Теперь надо продолжать расти дальше по ходу турнира», – сказал Лукаку.