Дудамель: «Аргентина – лучшая команда в мире»

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель после поражения от Аргентины в четвертьфинальном матче Кубка Америки отметил, что его подопечным пришлось сражаться с сильнейшей командой в мире.

«Мы играли против соперника, который является сильнейшим в мире. Такие команды не прощают ошибок.

Тем не менее я доволен. Конечно, все закончилось не так, как бы нам этого хотелось, но мы достойно выглядели на фоне лучшей сборной мира», – сказал Дудамель.