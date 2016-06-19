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    Дудамель: «Аргентина – лучшая команда в мире»

    Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель после поражения от Аргентины в четвертьфинальном матче Кубка Америки отметил, что его подопечным пришлось сражаться с сильнейшей командой в мире.

    «Мы играли против соперника, который является сильнейшим в мире. Такие команды не прощают ошибок.

    Тем не менее я доволен. Конечно, все закончилось не так, как бы нам этого хотелось, но мы достойно выглядели на фоне лучшей сборной мира», – сказал Дудамель.

    Источник: FourFourTwo

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    19.06.2016 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 19 июня 2016, 10:48

      А я с ним согласен! Если бы Аргентина ТАК играла на ЧМ, то с вероятностью 95% они стали бы чемпионами!

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