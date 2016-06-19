Румыния и Албания откроют третий тур Евро-2016

Сегодня вечером в Лионе на «Стад де Люмьер» состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором сыграют сборные Румынии и Албании. Обе команды еще не потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, а значит поединок обещает быть интересным.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

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