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    Витсель: «В первом тайме мы заперли Ирландию на их половине поля»

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Ирландии (3:0). Витсель был признан лучшим игроком этой встречи.

    «Сегодня вся команда хорошо играла, а не только я. В первом тайме мы заперли Ирландию на их половине поля, а в перерыве поговорили о том, что нужно прибавить, чтобы забить.

    Нашей целью были три очка, и мы должны повторить это в матче против Швеции. Фанаты создали отличную атмосферу, эта победа – для них», – сказал Витсель.

    Источник: УЕФА

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    18.06.2016 19:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 00:17

      Как раз в первом тайме вы особо никого не заперли, было только не большое преимущество)) ну вот во втором рванули будь здоров!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 18 июня 2016, 19:21

      Красавчик.

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