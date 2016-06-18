Витсель: «В первом тайме мы заперли Ирландию на их половине поля»

Как раз в первом тайме вы особо никого не заперли, было только не большое преимущество)) ну вот во втором рванули будь здоров!
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Ирландии (3:0). Витсель был признан лучшим игроком этой встречи.
«Сегодня вся команда хорошо играла, а не только я. В первом тайме мы заперли Ирландию на их половине поля, а в перерыве поговорили о том, что нужно прибавить, чтобы забить.
Нашей целью были три очка, и мы должны повторить это в матче против Швеции. Фанаты создали отличную атмосферу, эта победа – для них», – сказал Витсель.