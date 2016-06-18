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    Агент: «Ротенберг хочет играть в «Динамо»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Динамо» Бориса Ротенберга, поделился мнением о будущем своего клиента.

    «На следующей неделе все выйдут из отпуска, и Борис приедет, переговорит с руководством клуба, и все уже должно проясниться. От самого диалога будет зависеть его дальнейшая судьба. Сам Ротенберг с удовольствием бы играл в «Динамо», но ситуация такая, что в команде у него было недостаточно игровой практики, и поэтому он перешел в «Ростов», и угадал», – сказал Селюк.

    Источник: ТАСС

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    18.06.2016 16:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 июня 2016, 23:07

      давай...и папу с дядей зови в клуб ))

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    • ...
      Рейтинг: -44

      GR3S 18 июня 2016, 16:41

      ЕК или ФНЛ. Сложный выбор, предстоит долгий диалог.

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