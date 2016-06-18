Степаненко: «Всем стыдно, никто ничего не может сказать в свое оправдание»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о настроении в команде. Напомним, украинцы после двух туров потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы.

«Всем стыдно, обидно. Вчера я видел, как на трибуне плакали мои родители, моя супруга.

Сейчас все ходят без настроения. Никто ничего не может сказать в свое оправдание.

В любом случае, как бы тяжело не было, нельзя посыпать голову пеплом. Нужно идти вперед, искать в себе силы и добиваться новых результатов», – сказал Степаненко.