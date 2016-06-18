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    Варди: «Я не хожу в спортзал. Последняя тяжесть, которую я поднимал – это банка энергетика»

    Нападающий сборной Англии Джейми Варди признался, что не посещает тренажерный зал.

    «Если я начну заниматься в зале, то потеряю скорость. Я не поднимаю тяжести и не делаю ничего подобного. У каждого есть своя методика, и я думаю, что если бы кто-то делал, как я, то это не пошло бы на пользу.

    Некоторые тренеры пытались заставить меня ходить в спортзал, но у них ничего не вышло. Последняя тяжесть, которую я поднимал – это, вероятно, банка энергетика.

    Я всегда его пил, и это согласовано с медицинским штабом, тут нет ничего плохого. Я не назвал бы это диетой, но энергетик помогает мне проснуться утром. Немного энергетика – для меня это стандарт», – сказал Варди.

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.06.2016 01:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 18 июня 2016, 13:09

      Тот случай, когда скорость, выносливость и сила переходят друг в друга, одно за счет другого, или - или. Та же самая проблема была у Де Брюйе в Челси, но Маур не пожелал его понимать и усадил на лавку. Кстати ни один штангист не сможет копать картошку и выгружать вагоны.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 18 июня 2016, 10:30

      ТАк вот значит в чем вся суть успеха, ЯЖКА!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 18 июня 2016, 08:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      член свой подержи.

      -5
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 18 июня 2016, 07:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Возгордился. Тяжелее собственного члена в руках ничего не держал.

      -4
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      Рейтинг: +9

      Mr.Saladi 18 июня 2016, 05:07

      вИДНО ОЧЕНЬ ЛЮБИТ СВОИ ЭНЕРГЕТИКИ))

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 18 июня 2016, 04:41

      вот она реклама энергетика которого мы не советуем пить своим детям

      1
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      Рейтинг: +185

      Shinra 18 июня 2016, 03:57

      Это всё от типа телосложения и особенности обмена веществ зависит, после силовых упражнений некоторые быстро начинают набирать массу, что для футбола не айс, да и энергия тратится на рост мышц, не особо нужных футболисту.

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июня 2016, 03:22

      Он прав. Вспоминается Жо, который в межсезонье накачал мышцы и прибавил 8 кг веса... И всё! Его воздушная легкость, с которой он стартовал в своей карьере и забивал много и разнообразно, испарилась... И из надежды бразильского футбола он превратился в заурядного нападающего...

      1
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 18 июня 2016, 03:02

      Ленивый он.

      0
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 18 июня 2016, 02:58

      так он баночки с пивом и поднимал регулярно последние годы, пока в Лестер не попал)

      -3
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