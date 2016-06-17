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    Евро-2016. Испания разгромила Турцию и обеспечила себе выход в плей-офф

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Испании отправила в ворота команды Турции три безответных мяча. Автором двух из них стал Альваро Мората, еще один забил Нолито.

    Напомним, ранее в этой группе Чехия и Хорватия сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, перед заключительным туром испанцы имеют шесть очков и гарантировали себе выход из группы. На счету хорватов – четыре балла, у сборной Чехии – один, команда Турции осталась без набранных очков.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

    Испания – Турция – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Мората, 34; 2:0 – Нолито, 37; 3:0 – Мората, 48.

    Испания: де Хеа, Хуанфран, Рамос, Пике, Альба (Аспиликуэта, 81), Бускетс, Фабрегас (Коке, 71), Иньеста, Сильва, Нолито, Мората.

    Турция: Бабаджан, Генюл, Балта, Эркин, Туфан, Топал, Озякуп (Шахан, 62), Инан (Малли, 71), Туран, Чалханоглу (Шахин, 46), Йилмаз.

    Предупреждения: Рамос, 1; Йилмаз, 9; Туфан, 40.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 23:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 18 июня 2016, 05:49

      Всё закономерно! Иньеста лучший!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 18 июня 2016, 01:05

      Турки показали абсолютно беззубую игру в двух турах: в матче 1 тура хорваты им чудом больше 2 не нашпиговали...хуже только наши и хохлы сыграли. Испанцы большие молодцы! думал будут долго в турнир вкатываться после матча с чехами, а оно вон как вышло...ну а Иньеста просто футбольный БОГ! что он творил сегодня: это что-то с чем-то!!! Говорят, что Иньеста настолько крут, что может делать точные передачи на себя)

      1
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      Рейтинг: -7

      Emilk 18 июня 2016, 00:44

      Cgfhnfr dgthtl

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 18 июня 2016, 00:33

      Отыграли красиво

      0
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 18 июня 2016, 00:24

      только Италия им конкурент будет

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 июня 2016, 00:07

      Ожидаемо...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 июня 2016, 23:55

      Легко прошлись по туркам

      0
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