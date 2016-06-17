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    Калитвинцев: «Посмеялся, когда услышал о том, что провожу тренировки на украинском языке»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на негативные лозунги болельщиков бело-голубых по поводу его назначения на пост наставника команды.

    «Я приехал сюда заниматься тем, чем умею, — футболом. Я понимал, какая будет реакция. Не понимаю, почему и за что. Не проблема, у каждого свое мнение. Я честен и перед людьми, и перед самим собой. Если будут проблемы, первым делом я буду искать ответ в зеркале. Я встаю в шесть утра и ложусь в три ночи. Не хватает времени, чтобы подготовиться к сезону. Но его хватит, ничего страшного, можем и по паре суток не спать. Но отвлекаться на что-то другое я не вижу смысла.

    Посмеялся, когда услышал слова о том, что я провожу тренировки на украинском языке. Понимаете, если я буду отвечать, это будет как извинения или отмазки. На эту тему уже все сказали Алдонин, Каряка — те люди, которые со мной работали», – сказал Калитвинцев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    17.06.2016 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +90

      greck 18 июня 2016, 11:55

      Я тебе как Беларус отвечу - читая твой комент я вижу кто на самом деле хам...

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