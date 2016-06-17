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    Немецкие фанаты напали и оскорбили на расовой почве журналистов из Бразилии

    Немецкие фанаты футбола напали в четверг, 16 июня, на журналистов из Бразилии Фернанду Оливейра и Соню Блота на чемпионате Европы во Франции, сообщает Globo. Соня Блота получила удар по ноге, а Оливейре плюнули в лицо. При этом хулиганы выкрикивали оскорбления: «Проваливайте, черные». Согласно заявлению президента бразильской ассоциации радио и телевидения Даниэла Пиментела Славейро, журналисты избежали серьезных травм, но полиция не сделала ничего, чтобы остановить нападение.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 09:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +49

      30регион 17 июня 2016, 17:41

      как же они тогда терпят Боатенга????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 17 июня 2016, 12:12

      НЕМЦЫ ОТОРВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ РОССИЯН.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 июня 2016, 12:11

      Россияне переоделись. Наших выгнать с Евро

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > ljrljr0505 17 июня 2016, 14:24

      Или немцев наши плохому научили. Немцам выговор вроде "Ай-ай-ай, нехорошо слушать русских", а Россию дисквалифицировать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 17 июня 2016, 11:05

      Животные?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 июня 2016, 10:57

      Снять немцев с ЕВРО.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 июня 2016, 10:53

      Вот интересно а будут ли они также как наши фанаты сидеть? Тем более здесь кроме нападения еще и нотками расизма попахивает. Может сборной Германии также условную дисквалификацию дать. А французские жандармы если так и будут в сторонке стоять, то фанатские беспорядки будут продолжаться.

      6
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > Kulimen 17 июня 2016, 12:15

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2016, 10:30

      Пора немцев депортировать из Франции, а полицию и жандармерию разогнать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 июня 2016, 10:04

      Инцидент лишний раз подтверждает-ВСЕ ХОРОШИ , А ИХНЯЯ ПОЛИЦИЯ "ТЕПЛАЯ"!

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > nemolod 17 июня 2016, 12:02

      их!!!! нет слова "ихняя"...

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Schicko_008 17 июня 2016, 17:14

      Отнюдь. Как есть и ейная, и евонная, и чавой-та тама ишо кака друга.
      Просто человек nemolod, и ему в виде исключения позволительно пописывать на старославянском.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 17 июня 2016, 09:59

      Дайте угадаю!!!Виноваты опять наши фанаты???)

      6
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Artemka69 17 июня 2016, 12:02

      эти чертовы русские!

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks 17 июня 2016, 09:58

      их вряд ли посадят, как наших

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