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    Погба: «Мой жест журналисты обернули скандалом»

    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба оправдался за свой непристойный жест, который он показал во время празднования гола Димитри Пайе в матче с Албанией (2:0).

    «Это празднование гола Пайе журналисты обернули скандалом. Хочу заявить о том, что, как бы ни интерпретировали мой жест, у меня не было умысла адресовать его кому-то или пытаться кому-то отомстить.

    Я лишь безумно радовался голу, повернулся к трибуне, где находились мои мама и братья, и по традиции поднял вверх сжатые кулаки», – сказал Погба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 09:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 июня 2016, 10:22

      Жест вполне однозначный. Дисквалифицировать надо до конца турнира. Тем более вы, черные, так любите ныть про жесты, крики, уханья, фрукты разные и т.д.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      sevenn903 > Zeff 17 июня 2016, 14:11

      соглашусь полностью

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Zeff 17 июня 2016, 15:29

      Ах ты расист! Ты так говоришь так только потому, что он не такого цвета кожи как ты! Мы, афроевропейцы, не ноем, а только и подвергаемся нападкам со стороны белых, таких, как ты!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Schicko_008 18 июня 2016, 03:01

      В африку возвращайтесь оболтусы.

      0
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