Врба: «Хорватия похожа на сборную Испании»

Главный тренер сборной Чехии Павел Врба сравнил сборную Хорватии с Испанией.

«Хорватия в чем-то похожа на сборную Испании, ведь у нее есть игроки из «Реала» и «Барселоны». Большинство ее футболистов играет за рубежом, так что это очень сильный соперник. Кажется, что у нас одна из самых сильных групп на этом турнире.

На фланге обороны у нас играет Теодор Гебре Селасси, который очень активно идет вперед, но в матче с испанцами мы были вынуждены концентрироваться на защите. Безусловно, в предстоящем матче мы будем больше помышлять о нападении. И перестановки в составе обязательно будут», – сказал Врба.

Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Чехия – Хорватия состоится в пятницу, 17 июня, в 19:00 по московскому времени.