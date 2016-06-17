Реднапп: «Россия – самое большое разочарование Евро-2016. В обоих матчах команда не показала ничего»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оценил выступление сборной России на Евро-2016. Отметим, что на данный момент российская национальная команда занимает в группе В последнее место, имея в активе одно набранное очко.

– Атака – главная проблема сборной России?

– Не только. В обоих матчах ваша команда не показала ничего. Для меня Россия – пока самое большое разочарование турнира. Прибавлять нужно во всем: в атаке нет движения, футболисты слишком долго принимают решения, игроки не рискуют и слишком много внимания уделяют обороне. Я знаю, что ваша команда потеряла двух ключевых полузащитников, но это не оправдание. Россия должна играть позитивно.

– Что вы имеете в виду?

– Играть позитивно – значит атаковать, стремиться к победе.

– С Британских островов виден потенциал этой сборной?

– Отвечу так: невозможно играть хуже, так что Россия обязательно прибавит в матче с Уэльсом.

– Вы верно предсказали, что Россия и Англия сыграют вничью. Логично узнать ваше мнение об игре с Уэльсом.

– (Смеется) Жаль, что я угадал. Англия должна была побеждать! Но, думаю, и в матче с Уэльсом будет ничья. Валлийцев устроит одно очко, так что они не будут охотиться за победой. А Россия не сможет взломать плотную оборону, поэтому вылетит. Увы, я не вижу причин, по которым ваша команда может победить.

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