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  • Реднапп: «Россия – самое большое разочарование Евро-2016. В обоих матчах команда не показала ничего»

Реднапп: «Россия – самое большое разочарование Евро-2016. В обоих матчах команда не показала ничего»

17 июня 2016, 01:51
74

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оценил выступление сборной России на Евро-2016. Отметим, что на данный момент российская национальная команда занимает в группе В последнее место, имея в активе одно набранное очко.

– Атака – главная проблема сборной России?

– Не только. В обоих матчах ваша команда не показала ничего. Для меня Россия – пока самое большое разочарование турнира. Прибавлять нужно во всем: в атаке нет движения, футболисты слишком долго принимают решения, игроки не рискуют и слишком много внимания уделяют обороне. Я знаю, что ваша команда потеряла двух ключевых полузащитников, но это не оправдание. Россия должна играть позитивно.

– Что вы имеете в виду?

– Играть позитивно – значит атаковать, стремиться к победе.

– С Британских островов виден потенциал этой сборной?

– Отвечу так: невозможно играть хуже, так что Россия обязательно прибавит в матче с Уэльсом.

– Вы верно предсказали, что Россия и Англия сыграют вничью. Логично узнать ваше мнение об игре с Уэльсом.

– (Смеется) Жаль, что я угадал. Англия должна была побеждать! Но, думаю, и в матче с Уэльсом будет ничья. Валлийцев устроит одно очко, так что они не будут охотиться за победой. А Россия не сможет взломать плотную оборону, поэтому вылетит. Увы, я не вижу причин, по которым ваша команда может победить.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Реднапп Гарри
Комментарии (74)
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_Kesh_Suntar_
1466117957
Сверху приказ! Сливать этот ЕВРО! А то 2018 ЧМ ......
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acer2003
1466119052
Всё сказанное по делу.Разочарование это было ожидаемо,только все думали, авось отскочим...не вышло.Если не будут приняты координальные меры и не сделаны выводы, тоже самое ждёт в 2018 году
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Zubo
1466123837
А по моему самое большое разочарование сборная Англии вот они показали что играть не умели и не умеют
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Zubo
1466124097
Что показала Англия ? Ничего самая бездарная команда за всю историю, что вы показали?
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RealArsenal
1466124852
Как обычно, эксперты понавсплывали.
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Димон Алма-Ата
1466127276
Пусть он свое мнение засунет себе поглубже в задницу
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alex1951
1466141086
Ну просто так и хочется спросить у Мутко,у Слуцкого,у игроков - рассчитывая на чистосердечный ответ(а не вокруг ,да около) ЧТО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ,У ВАС ЕСТЬ ДАЖЕ БОЛЬШЕ,ЧЕМ У ДРУГИХ КОМАНД,В МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ,ПОЧЕМУ ТАКИЕ ПРЫЩИ НА ТЕНИ ЕВРОПЫ,КАК ИСЛАНДИЯ И АЛБАНИЯ СТОЯТ НА СМЕРТЬ,А ВЕЛИКАЯ РОССИЯ БУДЕТ ВСПОМИНАТЬ ВЫМУЧЕННУЮ НИЧЬЮ С АНГЛИЕЙ,КАК ВЕЛИКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ, или дожидаться к себе в компанию на вылет солидные страны,потом ,типа,отмазка -но мы же не единственные,кто того.....Эх ,кривоножки вы наши!
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grand-igor
1466141528
ВОТ ВАМ И ЛЕМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ !!!! в сборной одна молодешь за 30, на ЧМ -2018 обосремся по полной !!! спасибо МУДКО!!!
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vladimir-7
1466143142
Россия не вылетит и ты, Реднапп это запомни, ты не знаешь русский характер.
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kotmyshka
1466148858
Невозможно играть хуже? Тут Реднапп не прав. Наши еще и не так могут!
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