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    Реднапп: «Россия – самое большое разочарование Евро-2016. В обоих матчах команда не показала ничего»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп оценил выступление сборной России на Евро-2016. Отметим, что на данный момент российская национальная команда занимает в группе В последнее место, имея в активе одно набранное очко.

    – Атака – главная проблема сборной России?

    – Не только. В обоих матчах ваша команда не показала ничего. Для меня Россия – пока самое большое разочарование турнира. Прибавлять нужно во всем: в атаке нет движения, футболисты слишком долго принимают решения, игроки не рискуют и слишком много внимания уделяют обороне. Я знаю, что ваша команда потеряла двух ключевых полузащитников, но это не оправдание. Россия должна играть позитивно.

    – Что вы имеете в виду?

    – Играть позитивно – значит атаковать, стремиться к победе.

    – С Британских островов виден потенциал этой сборной?

    – Отвечу так: невозможно играть хуже, так что Россия обязательно прибавит в матче с Уэльсом.

    – Вы верно предсказали, что Россия и Англия сыграют вничью. Логично узнать ваше мнение об игре с Уэльсом.

    – (Смеется) Жаль, что я угадал. Англия должна была побеждать! Но, думаю, и в матче с Уэльсом будет ничья. Валлийцев устроит одно очко, так что они не будут охотиться за победой. А Россия не сможет взломать плотную оборону, поэтому вылетит. Увы, я не вижу причин, по которым ваша команда может победить.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 01:51
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июня 2016, 18:59

      аххаах

      0
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      Рейтинг: +70

      arni3 17 июня 2016, 17:19

      В точку!!!

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      Рейтинг: +15

      Барселона 10 17 июня 2016, 17:04

      Одно из того что не хватает нашей сборной -это xy я . Я ни разу не видел за 2 игры , чтобы кто-то из сборной орал на поле и гнал вперед команду . Одни статисты играют, которые думаю сколько им заплатят после игры. ПОЗОР!
      Но я все равно верю в победу над Уэльсом, какими бы они клоунами небыли, я думаю проснется у них чувство собственного достоинства

      1
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 17 июня 2016, 15:05

      Что самое обидное, так это то что он ПРАВ.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 17 июня 2016, 14:35

      смотрю на слуцкого -прям точная копия дебила!..рот всегда открыт...глупая улыбка...даже если не брать во внимание его качания..

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 17 июня 2016, 14:32

      лучшебы россия провалила отборочные..зачем ее вытащили... идиот слуцкий то всегда отмажется...а вот какого нашим ребятам терпеть этот позор....... а могли и по другому сыграть...еслиб не главный тренер...хотя ничего тут странного нет... как сказал комментатор....что делать...другой сборной у нас нет

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июня 2016, 12:40

      Абсолютно верное высказывание. Еще до начала чемпионата всем, за исключением наших "гениальных" футбольных чиновников было видно, что сборная с тактикой Слуцкого может побороться лишь за 3-е место в группе. К величайшему сожалению, для них на ЧЕ остался один матч, далее по курортам, в отпуск.., т.к. более дырявой и безвольной сборной я не припомню, даже на ЧЕ в Польше и Украине, сборная смотрелась на порядок лучше.

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      Рейтинг: +42

      Lb40 17 июня 2016, 12:25

      Спорил вчера с товарищем, футболистом из любительской лиги.
      Говорит,с тактикой просчитались,а старались на совесть.
      Херня,конечно,полнейш
      ая,так вот,к сожалению,найдутся и те,кто будет хвалить наших дольбанов(((

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      Рейтинг: +63

      Nark0z 17 июня 2016, 12:08

      Смотрел пока, что вме матчи Евро. По-моему у России.самая никчемная и скучная игра. Если мы выйдем из группы, то это будет объективно не справедливо.

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Nark0z 17 июня 2016, 12:26

      Даже те же С.Ирландия и Румыния имеют свои яйца,а у нас сплошь целки(((

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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 июня 2016, 12:07

      Дзюбу с Кокориным в запас. Шатова вернуть на фланг. Смолова на свою позицию. И с первых минут выпускать Мамаева и Глушакова. Да и Широкова надо с самого начала выпустить. Всё живее будут играть. Дзюбу выгнать не только из сборной, а вообще из российского футбола- колтырь долбанный.

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      Рейтинг: +42

      Lb40 > woyser 17 июня 2016, 12:32

      Ещё Смольника на банку.
      А так попахивает зенитофобом;)))
      А Дзюбиньо хоть и спартач и балабол, а так же дриблер хренов,гонял по флангу,где не было великого голеодора Смолова

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