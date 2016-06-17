Лев: «Германия создала не так много моментов, но и Польша этого не сделала»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением об игре своих подопечных в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Польшей (0:0).

«Я остался вполне довольным нашими действиями в обороне, чего не скажешь о нападении. Наша атака создала не так много моментов, но и Польша организовала атак не больше», – сказал Лев.