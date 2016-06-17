Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лев: «Германия создала не так много моментов, но и Польша этого не сделала»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением об игре своих подопечных в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Польшей (0:0).

    «Я остался вполне довольным нашими действиями в обороне, чего не скажешь о нападении. Наша атака создала не так много моментов, но и Польша организовала атак не больше», – сказал Лев.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2016 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Serjik78 17 июня 2016, 08:19

      Лукавите, уважаемый. Атак Польша создала может немного, но пара моментов были просто убойные! По-моему так Германия отскочила. И дальше будет тяжело, Гомес после выхода вообще мяча пару раз просто коснулся, а Гетце на "ложной девятке" пока не может себя проявить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11