Лев: «Германия создала не так много моментов, но и Польша этого не сделала»

Лукавите, уважаемый. Атак Польша создала может немного, но пара моментов были просто убойные! По-моему так Германия отскочила. И дальше будет тяжело, Гомес после выхода вообще мяча пару раз просто коснулся, а Гетце на "ложной девятке" пока не может себя проявить.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением об игре своих подопечных в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Польшей (0:0).
«Я остался вполне довольным нашими действиями в обороне, чего не скажешь о нападении. Наша атака создала не так много моментов, но и Польша организовала атак не больше», – сказал Лев.