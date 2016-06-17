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    Пеле награжден Олимпийским орденом

    Легендарный бразильский футболист Пеле награжден Олимпийским орденом за приверженность спорту. Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2016.

    Почетную награду 75-летнему экс-нападающему на торжественной церемонии в Сантосе вручил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Отметим, что Пеле никогда не принимал участия на Олимпиаде.

    «Я стал игроком очень рано, когда футболисты не могли участвовать в Олимпиаде. Я люблю шутить, что единственная причина, почему футбольная сборная Бразилии никогда не выигрывала золотую медаль на Олимпийских играх, – я там не играл», – сказал Пеле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 июня 2016, 10:09

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