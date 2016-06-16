Фоменко: «Поражение от Северной Ирландии? У Украины отсутствовал коллектив на поле»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился мнением о причинах поражения своих подопечных в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Северной Ирландией (0:2).

«Главная причина неудачи – отсутствие коллектива на поле. Сегодня не были соблюдены принципы построения игры в обороне и в атаке. Чудес не бывает. Наверное, мы были не готовы к игре в плане психологии. Знали об опасности североирландских стандартов, но допустили грубейшие ошибки», – сказал Фоменко.