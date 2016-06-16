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    Фоменко: «Поражение от Северной Ирландии? У Украины отсутствовал коллектив на поле»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился мнением о причинах поражения своих подопечных в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Северной Ирландией (0:2).

    «Главная причина неудачи – отсутствие коллектива на поле. Сегодня не были соблюдены принципы построения игры в обороне и в атаке. Чудес не бывает. Наверное, мы были не готовы к игре в плане психологии. Знали об опасности североирландских стандартов, но допустили грубейшие ошибки», – сказал Фоменко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2016 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 16 июня 2016, 23:01

      ЖАЛКО РЕБЯТ,ТИПА ЯРМОЛЕНКО ,КОНОПЛЯНКИ ,ПЯТОВА ,ЗИНЧЕНКО ,КОВАЛЕНКО ,ХАЧЕРИДИ.ОСТАЛЬНЫЕ ТИПО ФЕДЕЦКОГО БАНДЕРЫ ПОРОДИСТЫЕ

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