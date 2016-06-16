Евро-2016. Северная Ирландии одержала победу над Украиной

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии добилась победы над Украиной – 2:0.
Евро-2016. Групповой этап. Группа С. 2-й тур
Украина – Северная Ирландии – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 0:1 – Маколи, 49; 0:2 – МакГинн, 90.
Украина: Пятов, Хачериди, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко (Зинченко, 83), Коноплянка, Селезнев (Зозуля, 72), Шевчук, Сидорчук (Гармаш, 76), Федецкий, Ракицкий.
Северная Ирландия: Макговерн, Макаули, Дж. Эванс, Хьюз, Кэткарт, Дэвис, Эванс (МакНэйр, 90), Даллас, Норвуд, Вашингтон (Магеннис, 84), Уорд (МакГинн, 67).
Предупреждения: Селезнев, 40; Сидорчук, 65 – Уорд, 61; Даллас, 87; Дж. Эванс, 90.
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Источник: Бомбардир.ру