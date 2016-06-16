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Евро-2016. Северная Ирландии одержала победу над Украиной

16 июня 2016, 20:52
63

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Северной Ирландии добилась победы над Украиной – 2:0.

Евро-2016. Групповой этап. Группа С. 2-й тур

Украина – Северная Ирландии – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Маколи, 49; 0:2 – МакГинн, 90.

Украина: Пятов, Хачериди, Степаненко, Ярмоленко, Коваленко (Зинченко, 83), Коноплянка, Селезнев (Зозуля, 72), Шевчук, Сидорчук (Гармаш, 76), Федецкий, Ракицкий.

Северная Ирландия: Макговерн, Макаули, Дж. Эванс, Хьюз, Кэткарт, Дэвис, Эванс (МакНэйр, 90), Даллас, Норвуд, Вашингтон (Магеннис, 84), Уорд (МакГинн, 67).

Предупреждения: Селезнев, 40; Сидорчук, 65 – Уорд, 61; Даллас, 87; Дж. Эванс, 90.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Украина Северная Ирландия
Комментарии (63)
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Тraumtanzеr
1466099847
Хохлы больше всех выебывались вчера, сосите теперь. Можете обратиться в РФС по поводу того, что бы вас вместе с нашими домой отправить, так экономнее.
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Димон Алма-Ата
1466099941
Да сборная России, хотя бы без забитого мяча с поля не уходит и ее огульно критикуют. Посмотрите на этот позор и Вы поймете у России не все так плохо.
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Truly
1466099998
Молодцы ирландцы! А то разговоров-то развели некоторые спецы, дескать Украина здорово играет, да и Россия ей в подметки не годится и т.п. Но в итоге у России пока очко, а Украину тоже.......в очко!
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Дон Посей
1466100122
Гей-парадникам хорошего Патрика всадили !!!
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Azenkur
1466100125
Блин, наши бревна хотя бы забивают))
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D_Fedor
1466100134
Если честно,болел за Украину...всё равно же братья наши!!но сыграли безвольно как и мы!
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Измайловский Кочегар
1466100488
"Послушай, Зин, не трогай шурина! Какой ни есть, а он - родня..." (но поставил я всё-таки на ирландцев :)
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чепушило
1466100590
Это прекрасно)))
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sergey_86-76
1466100659
злорадствовать не буду, но результат порадовал.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466100687
Ой, зараз вони затягнуть стару пісню, що росія винна, мовляв деморалізувала їх :(((
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