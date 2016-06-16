Рэмзи: «Не могу похвастаться знанием игроков сборной России»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи признался, что не знает ни одного игрока в составе национальной команды России. Напомним, матч между Россией и Уэльсом в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2016 пройдет 20 июня.

«Честно говоря, не могу похвастаться знанием игроков сборной России и команды в целом, но будем работать над этим в ближайшие дни. На ничью играть не будем, мы на нее никогда не играем. Не думаю, что нам будет сложно преодолеть разочарование от позднего гола англичан – сама Англия сделала же это», – сказал Рэмзи.