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    Якубко: «Сборной России не хватает скорости и динамики игры»

    Бывший форвард «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал игру сборной России со словаками (2:1) в матче Евро-2016.

    «Если честно, ждал, что мы будем играть первым номером, но тренер выбрал тактику игры на контратаках. Все-таки была заметна разница в классе футболистов. Такие футболисты, как Гамшик, Шкртел, Вайсс, Куцка, могут решать исход матча. Это и произошло сегодня. Вот такие футболисты в вашей команде, к сожалению, отсутствуют.

    Сборной России не хватает скорости и динамики игры. Пока российские футболисты не начнут уезжать в европейские клубы и получать опыт игры в сильных чемпионатах, вряд ли у сборной получится что-то серьезное. Я не говорю, что сборная Словакии сильнее российской команды, но сегодня по игре получилось именно так. Может, фарта было побольше.

    Конечно, я бы хотел, чтобы Словакия вышла из группы. Но у нас разные соперники. У сборной России впереди игра с Уэльсом. Думаю, преимущество будет у россиян. Ваша команда провела очень хороший матч с Англией. А словакам еще играть с ними.

    Будет очень тяжело», — сказал Якубко.

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    Источник: Eurofootball

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    16.06.2016 08:47
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 16 июня 2016, 13:39

      Я боюсь представить что будет через два года у нас на ЧМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 16 июня 2016, 12:22

      Не хватает волшебного пендаля. Пока не пнешь, не заиграют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июня 2016, 11:04

      второй гол был просто за гранью, да нашим пох на матч, для них это просто еще одно развлечение.

      Угловой, словак уже на мяче, а наш один шнурки завязывает, второй отвернулся жопу чешит, Шатов пятюню кому то отдает, хотя он ближайший к флажку и это картина за 5 секунд до гола....

      Вот как с таким настроем на матч можно хоть на что то рассчитывать?
      Если также выйдут с Уэльсом, то можно чемоданы сразу собирать и билеты заказывать.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > FanatSerj 16 июня 2016, 11:07

      ....поверь!...они так и сделают....у них уже у всех билеты заказаны на следующую неделю в монте-карло!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 июня 2016, 10:48

      Пенсионерам на лавочке у подъезда сидеть надо , а не мяч гонять.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 16 июня 2016, 10:42

      Мозгов им не хватает, потому что ЗАЖРАЛИСЬ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 16 июня 2016, 10:38

      ....скоро нас троллить будут в папуа новой гвинеи...причем обезьяны!!!...та а че мы хотели, а???...все в одно горло перед евро утверждали, что у нас самая старая и дырявая оборона!!!....а теперь мы хотим, что бы эти гадкие утята превратились в прекрасных лебедей?....сказки меньше надо читать!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 16 июня 2016, 10:01

      А что мешает в России играть в скоростной, динамичный футбол?

      4
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      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > Нас Много 16 июня 2016, 10:04

      Лимит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +496

      firs04 > Нас Много 16 июня 2016, 10:10

      Бабло, которое торчит из всех щелей.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > Нас Много 16 июня 2016, 10:12

      Отсутствие стимула!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Нас Много 16 июня 2016, 11:08

      .....сумасшедшие зряплаты кривоногих!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 июня 2016, 09:41

      Российская команда - это мыльный пузырь, хватило на один раз и сдулся. Следующий раз в 18-м году...

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda 16 июня 2016, 09:39

      Сборной России ещё в футбол играть не мешало бы научиться

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 16 июня 2016, 09:37

      Мозгов не хватает совсем.

      -1
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