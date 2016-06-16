Де Бьязи: «Албания может обыграть Румынию и выйти в плей-офф»

Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи подвел итог матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Франции (0:2). Перед последней игрой с Румынией на счету албанцев нет ни одного очка.

«Мы можем обыграть Румынию и выйти в плей-офф. Если мы забьем те голы, которые не удалось забить в предыдущих матчах, то получим необходимые для выхода из группы очки. Мы показали, что являемся приличной командой, которая играет в хороший футбол.

Когда я зашел в раздевалку, все сидели, понурив головы, но я сказал игрокам не унывать и гордиться тем, как мы играли против очень хорошей команды. Мы действительно доставили Франции проблемы этим вечером», – сказал Де Бьязи.